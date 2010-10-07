Что-то стало холодать.....не связать-ли нам носки? :))

Предлагаю вашему внимаю и приглашаю связать вместе носочки, связанные необычным образом- начиная с пятки.
Такой способ придумала одна замечательная рукодельница и выдумщица с острова Сааремаа. Она составила описание своих носочков. И любезно разрешила мне сделать перевод и в вести носочки с пятки "в массы". :))
Все фотографии и схема из блога автора.
И так....
Носочки связанные начиная с пятки от Sokike.(Mai Meriste)
Так как я не хочу написать описание подобно американским "1 лиц, возд...", я составила более общее описание. Которое, я надеюсь, заинтересованные всё-же поймут.
1. Набери 12 петель и раздели их на 4 спицы. Оставь достточно длинный "хвостик" пряжи, что-бы позже можно было затянуть оставшуюся дырочку.
2. Раздели петли равномерно на 4 спицы и вяжи по- схеме. Я вязала накид в начале спицы захватывая её по направлению спереди назад, в конце спицы по направлению сзади. В следующем ряду провязывала накид согласно направлению скрещенной петлёй (за переднюю или заднюю стенку петли). Так получается красиво и симметрично.
Если хочешь что-бы у носков "швы" сзади и спереди были 1 петельные, опусти в начали каждой спицы 1 лиц. петлю и начинай вязать сразу 1 накид.
3. так получается четырёхугольная, похожая на мисочку часть. Количество петель и промежуточных рядов зависит от толщины пряжи и спиц, от почерка вязания, от размера носка. Вязать нужно до тех пор пока противоположные углы не сомкнутся на ноге. ( у меня было к этому времени по 35 петель).
4. Теперь оставь петли с двух рядом находящихся спиц на вспомогательные спицы. А петли с двух других раздели на 4 спицы (у меня 18, 17, 17, 18 петель) и начинай вязать ступню, пряжу прерывать не нужно.
5.Вяжи по кругу соответственно прибавляя на подошве и убавляя на верхней части с интервалом на каждом втором (или третьем ряду). Так как на двух спицах будет количество петель и увеличиваться, а на других двух уменьшаться, для удобства вязания нужно иногда перераспределить петли.
6.Кто желает что-бы окончание носочка было на ноге, может при достижению нужной длины делать убавления и заканчивать носок привычным образом.
7. Те, кто желает, что-бы окончание носка было в носке (:)), нужно до убавлений достичь одинаковой длины верхней и нижних частей. Для этого вяжем укороченными рядами до достижения желаемого.
Я начала в середине, спереди, провязала 3 петли, повернула работу. Следующий ряд провязала на 4 петли длиннее и петли "старого" и "нового" ряда провязала две вместе ( на изнаночном ряду 2 изн, вместе; на лицевом ряду 1 снять не провязывaя,1 лиц, снять предыдущую петлю через провязанную). Вязать до тех пор пока все углы не будут одной высоты.
Если при вязании укороченными рядами в 4 петли, всё-же не достигли одинаковой длины, то нужно вязать ряд увеличивая каждый соответственно на 2;3 или 5 петель. Это зависит от пряжи, почерка вязания и величины носка.
В результате получится на спицах меньше петель чем изначально (у меня 13 и 14).
8. Теперь, когда готовая ступня, начинаем вязать голень. Для этого разделяем петли, которые ждали на вспомогательных спицах между 4-мя спицами. И начинаем вязать по кругу , делаем прибавления сзади и убавления спереди так-же как на ступне. начинать нужно с середины переда, оставьте на столько длинный хвостик пряжи, что-бы позднее можно было затянуть дырочку.
9.Свяжи желаемую длину.
10. Кому нравится не равный по-длине результат, может для окончания связать 1 ряд изн, 2 ряд лиц.- повторить по желаю и закрыть петли привычным способом.
11. Кто желает, что-бы передняя часть была одной длины с задней, нужно вязать переднюю часть укороченными рядами. (так-же как вязали ступню).
12. Теперь можно закончить вязание любым желаемым способом, напр. резинкой. Закрыть петли.
Я вязала 10 рядов резинки и закрыла петли Итальянским способом, иголкой.
13.Спрячь все "хвостики" и слегка отпарь носки. Получились довольно хорошие носочки? :)
Ну как вам? Ведь не очень сложные? Кто-нибудь хочет вязать их вместе со мной?
Ещё у меня к вам просьба, делайте поправки в переводе. Может я написала что-то не по-русски или термины вязания не точные. Я буду вам очень благодарна.
Такой способ придумала одна замечательная рукодельница и выдумщица с острова Сааремаа. Она составила описание своих носочков. И любезно разрешила мне сделать перевод и в вести носочки с пятки "в массы". :))
Все фотографии и схема из блога автора.
И так....
Носочки связанные начиная с пятки от Sokike.(Mai Meriste)
Так как я не хочу написать описание подобно американским "1 лиц, возд...", я составила более общее описание. Которое, я надеюсь, заинтересованные всё-же поймут.
1. Набери 12 петель и раздели их на 4 спицы. Оставь достточно длинный "хвостик" пряжи, что-бы позже можно было затянуть оставшуюся дырочку.
2. Раздели петли равномерно на 4 спицы и вяжи по- схеме. Я вязала накид в начале спицы захватывая её по направлению спереди назад, в конце спицы по направлению сзади. В следующем ряду провязывала накид согласно направлению скрещенной петлёй (за переднюю или заднюю стенку петли). Так получается красиво и симметрично.
Если хочешь что-бы у носков "швы" сзади и спереди были 1 петельные, опусти в начали каждой спицы 1 лиц. петлю и начинай вязать сразу 1 накид.
3. так получается четырёхугольная, похожая на мисочку часть. Количество петель и промежуточных рядов зависит от толщины пряжи и спиц, от почерка вязания, от размера носка. Вязать нужно до тех пор пока противоположные углы не сомкнутся на ноге. ( у меня было к этому времени по 35 петель).
4. Теперь оставь петли с двух рядом находящихся спиц на вспомогательные спицы. А петли с двух других раздели на 4 спицы (у меня 18, 17, 17, 18 петель) и начинай вязать ступню, пряжу прерывать не нужно.
5.Вяжи по кругу соответственно прибавляя на подошве и убавляя на верхней части с интервалом на каждом втором (или третьем ряду). Так как на двух спицах будет количество петель и увеличиваться, а на других двух уменьшаться, для удобства вязания нужно иногда перераспределить петли.
6.Кто желает что-бы окончание носочка было на ноге, может при достижению нужной длины делать убавления и заканчивать носок привычным образом.
7. Те, кто желает, что-бы окончание носка было в носке (:)), нужно до убавлений достичь одинаковой длины верхней и нижних частей. Для этого вяжем укороченными рядами до достижения желаемого.
Я начала в середине, спереди, провязала 3 петли, повернула работу. Следующий ряд провязала на 4 петли длиннее и петли "старого" и "нового" ряда провязала две вместе ( на изнаночном ряду 2 изн, вместе; на лицевом ряду 1 снять не провязывaя,1 лиц, снять предыдущую петлю через провязанную). Вязать до тех пор пока все углы не будут одной высоты.
Если при вязании укороченными рядами в 4 петли, всё-же не достигли одинаковой длины, то нужно вязать ряд увеличивая каждый соответственно на 2;3 или 5 петель. Это зависит от пряжи, почерка вязания и величины носка.
В результате получится на спицах меньше петель чем изначально (у меня 13 и 14).
8. Теперь, когда готовая ступня, начинаем вязать голень. Для этого разделяем петли, которые ждали на вспомогательных спицах между 4-мя спицами. И начинаем вязать по кругу , делаем прибавления сзади и убавления спереди так-же как на ступне. начинать нужно с середины переда, оставьте на столько длинный хвостик пряжи, что-бы позднее можно было затянуть дырочку.
9.Свяжи желаемую длину.
10. Кому нравится не равный по-длине результат, может для окончания связать 1 ряд изн, 2 ряд лиц.- повторить по желаю и закрыть петли привычным способом.
11. Кто желает, что-бы передняя часть была одной длины с задней, нужно вязать переднюю часть укороченными рядами. (так-же как вязали ступню).
12. Теперь можно закончить вязание любым желаемым способом, напр. резинкой. Закрыть петли.
Я вязала 10 рядов резинки и закрыла петли Итальянским способом, иголкой.
13.Спрячь все "хвостики" и слегка отпарь носки. Получились довольно хорошие носочки? :)
Ну как вам? Ведь не очень сложные? Кто-нибудь хочет вязать их вместе со мной?
Ещё у меня к вам просьба, делайте поправки в переводе. Может я написала что-то не по-русски или термины вязания не точные. Я буду вам очень благодарна.
здоровско,Диан!! такие необычные!!ОтветитьУдалить
zamieciatelne!!!!!!!!!!!!!!!!ОтветитьУдалить
maju mama poprubuje!jejo uwlekajet takije wieszi
Как интересно! Впервые такой способ вижу. Носочки у тебя прелесть просто получились. Я люблю носочки носить, но вязать-нет))) Зная себя, я лучше за это же время пару кофт свяжу, чем носочков пару на 5 спицах( это будет подвиг, если я это сделаю))))ОтветитьУдалить
О, как интересно! Носки никогда не вязала, для меня это пока выше моего понимания :)ОтветитьУдалить
Необычно!!! С моей точки зрения носки совершенно не практичные. Пятка и носок - очень слабые, не выдержат жесткой эксплуатации в зимних условиях:)) Но с другой стороны, они такие красивые, что к черту практичность!! Обязательно попробую! :))) Спасибо!!!ОтветитьУдалить
Диана! Я буду, как раз повязываю носочки! Спасибо за ссылки - класс!!ОтветитьУдалить
Диана, это же просто суппер! Я-я буду вязать с тобой за компанию!!ОтветитьУдалить
Давно приметила их на Раве, но никак не находила времени посмотреть английское описание.
У меня для носок всё-всё есть и кауни радуга и спицы и желание. Осталось свой блог реанимировать))
Здорово! Где-то уже встречала такие носочки - интересные. А тут и описание! Спасибо, Диана!ОтветитьУдалить
Вот это дааааааааа!!!!!!!!Здоровооооо!!!!!Иногда думаешь-ну разве можно ещё что то придумать...а люди во на что способны!!!!!!Спасибо Сааремаа и тебе дорогая, что заботишься о нас!!!ОтветитьУдалить
Возьму на вооружение и когда свяжу обязательно покажу:)
Диана, спасибо за описание, носочки интересные и нужные! )))ОтветитьУдалить
Диана, спасибо за МК !!! Я начинающая вязальщица, местами не очень поняла, можно по ходу задавать вопросы ?Носки очень красивые, необычные, хочу такие связать )))Марго.ОтветитьУдалить
Диана,я вяжу с вами:))) Очень актуально! Попробую связать своим малявочкам. Если по ходу возникнут вопросы буду спрашивать:)ОтветитьУдалить
Просто загляденье!ОтветитьУдалить
ой ей ей. какиеж носки забавные :) их надо из чего то полосатого связать :) чтоб красиво было :)ОтветитьУдалить
Диана, у меня вопрос. может не воздушная петля а накид все таки? как то в вязании спицами термин накид чаще используется, а воздушная петля это в вязании крючком.
надо кофту до вязать!
Диана,спасибо за перевод! Красивые какие!Мне осталось только пять спиц купить))ОтветитьУдалить
О, какие носочки чудненькие!ОтветитьУдалить
Я бы с удовольствием, но руки видимо не из того места растут-плохо вяжу...
Ух ты, ух ты какая красота-то! Очень хочется попробовать связать такие. Осталось прикупить подходящую пряжу и вперед! Диана, спасибо за МК!ОтветитьУдалить
Дианочка, спасиб, как вовремя. Занимаюсь как раз тем, что вяжу носки мужу, уже связала резинку, и поняла, что пятку не знаю как вязать. Открыла блог, а там ТЫ, супер! Носки чудо, мне оч. понравились, чувствую подсяду на них. Сегодня же начну, правда красоты особой не будет, у меня пряжа овечья, серая.ОтветитьУдалить
Чмок-чмок тебя, УМНИЧКА)))
Ой, какие интересные, никогда таких не видела! Как-нибудь решусь на такие, спасибо за разъяснения (поставила себе в очередь).ОтветитьУдалить
Удивительные, нестандартные и очаровательные носочки! Поставила закладочку)))ОтветитьУдалить
какая красота! это носки-реглан получились))))))ОтветитьУдалить
почему-то мне такое определение в голову пришло, как начала описание читать)))))
может когда руки и дойдут...
супер!!!!! мне осталось только нитки красивые купить!!!!!! буду-буду вязать! спасибо,Дианочка!ОтветитьУдалить
Ухты! Я даже описание еще не смотрела, по фотке и схемке уже всё понятно, спасибо за новую идею! А закрепка на самой пятке не жмёт? Согласна, воздушные петли обычно для крючка пишут, хотя если это не накид, а вытянутая из предыдущего ряда петля, то можно и так назвать. Кстати, я её за заднюю стенку провязываю, тогда дырок не будет. А еще, не обязательно вязать на 5 спицах, я на круговых вяжую.ОтветитьУдалить
Диана, спасибо! Озадачила :-)ОтветитьУдалить
Ой, какие чудесные носочки! Я первый раз встречаюсь с таким способом вязания носков. Очень интересно. Думаю, что попробую связать такие, но немного позже. За описание спасибо, возьму на заметку.ОтветитьУдалить
Анюта, носочки правда необычные. И вяжутся непривычно, но интересно и не нудно. :)ОтветитьУдалить
Агата, спасибо, присоединяйся.
Оля, а даёшь подвиг! Хорошо, ждём кофточку. :) П.С. это носки на фото все не мои, а автора описания. :)
Маша, самое время учится. Я помогу. :)
Эля, согласна, носки не практичные. Но ведь не все носки нужно в сапогах носить. Это будут такие носочки которые можно одеть после горячей ванны при простуде и под тёплое одеяло..... ведь такие носочки тоже нужны. :)
Оля-hohla ура!
Ведьма, ура! А я на Раве не ориентируюсь...
Злата, присоединяйся! :)
Иринушка, на здоровье! Сааремаа это остров в Эстонии. :))) Ждём носочки. :)
Marigvana спасибо, рада если пригодится. :)
Марго, вопросы приветствуются. :))
Марина, Ура! обязательно спрашивай если что .... :)
Галина, спасибо!
Наташа, спасибо за подсказку. Яж для себя не перевожу описания, так понимаю и не задумываюсь как на каком языке. Поэтому и прошу вас подкорректировать мои недочёты. :)
Галя, так дело за малым. :))
Мария, спасибо! С вязание как с любым другим занятием- тренировка, тренировка и появится сноровка. :))
Евгения, ура! Жду в компанию. :)
Домишков-Ольга , ура! А по пятке можно в интернете много МК найти и думаю видео найдётся. :))
Юля, рада, если пригодится описание. :)
Ирэна, спасибо! :)
Анна, какое интересное название получилось.
Лена, ура! Присоединяйся. :))
Ухтышка, спасибо за поправки. :)) Здесь фишка как раз в том что если накид в разном направлении вязать, то и скрещенную исходя из этого... получится красивый "шовчик" и петли будут смотреть правая в право а левая влево. И дырочек не будет. :)
@Helena ты выходи из состояния озадаченности, нитки ищи и пряжу. :))
Verba, спасибо. способ интересный, попробуй как будет возможность. :)ОтветитьУдалить
Диана, я очень хочу такие связать, но со спицами почти не дружу (могу связать только шарфик простой резинкой). Ты чайников принимаешь?))) Потому что я буду очень много спрашивать!!!!ОтветитьУдалить
Вераника, принимаю всех! :))ОтветитьУдалить
Какой необычный способ, первый раз читаю!! Вязала носки крючком, теперь надо попробовать и таким способом. Попробую присоединиться к вам))))ОтветитьУдалить
Спасибо за перевод и описание!!
Диана! Приглашаю, загляни за наградками.ОтветитьУдалить
Мила, спасибо за награду! Присоединяйся, носочки всегда пригодятся.ОтветитьУдалить
Хорошая идея! Интересное вязание носочков! Буду следить за вашими успехами!ОтветитьУдалить
Я бы с удовольствием,но придется отменить мой ночной сон.
Как подметила моя подруга, "Юля,ты будешь иметь время заниматься рукоделием на пенсии,причем на Златкиной:)" .
Не, Дианочка, я пока со стороны посмотрю, у меня пончо...ОтветитьУдалить
Чудесные какие носочки! Надо попробовать! Спасибо большое!!!ОтветитьУдалить
Носочки - глаз не оторвать!! ой, Дианочка, скажите что 4 спицы одновременно это не страшно :)))ОтветитьУдалить
Какие чудесные носочки! С большим удовольствием присоединюсь к компании, у меня как раз сейчас "носочный период" в разгаре, а тут такая красота. Диана, спасибо за перевод.ОтветитьУдалить
Юля, спасибо!ОтветитьУдалить
Маша, и правда ты ведь пончо срочно хотела связать. Как успехи? Будет промежуточный отчёт?
Оля, спасибо!
Багирка, мы тебе хором говорим 4 (и шёпотом даже 5 :)) спиц не страшно. :)
Елена, Ура! Рада знакомству!
Пряжу прикупила, попробую начать. А там уж пойдет или нет - посмотрим =)) Диан, ты их тоже сейчас вяжешь?ОтветитьУдалить
Евгения, отлично. Да и я вяжу. И ещё Марго,Mila, Helena в своих блогах отчитываются об успехах. :)ОтветитьУдалить
Какие носочки интересные! На работе распечатаю описание и обязательно попробую такие связать!ОтветитьУдалить
Диана, большое спасибо за новый способ вязания носочков, описание вполне понятное, настоящий МК :-) У меня большая коллекция разных видов носков, казалось все знаю, но вдруг увидела твой МК, очень рада, еще раз - большое спасибо!ОтветитьУдалить
Диана, большое спасибо за новый способ вязания носочков, описание вполне понятное, настоящий МК :-) У меня большая коллекция разных видов носков, казалось все знаю, но вдруг увидела твой МК, очень рада, еще раз - большое спасибо!ОтветитьУдалить
Желания не поспевают за возможностями, а ниток полно, Диана, можнт быть позже... :-)ОтветитьУдалить
присоединяюсь ко всем отзывам!!!ОтветитьУдалить
а схему узора где-нибудь не выложите?
Люда, присоединяйся. :))ОтветитьУдалить
Валентина, спасибо большое!
Лена, :)) переделай все свои хотелки, и до носочков дойдёт очередь. :)
Анонимный, какой узор вы имеете в виду? Схема вязания пятки имеется, а узор на жёлтых носках.... это пряжа так покрашена, что при вязании получается узор. :)
Изумительно! Спасибо!ОтветитьУдалить
Я сегодня пряжу , наконец, купила вечером начну вязать!!!ОтветитьУдалить
spasibo bolshoe!!!!ОтветитьУдалить
Спасибо вам! Буду рада, если пригодится описание. :)ОтветитьУдалить
Необычные ,симпатичные насочки.ОтветитьУдалить
Обязательно себе свяжу.Спасибо за подробное описание.
Дианочка вы позволите опубликовать ссылочку на описание этих насочков.
Спасибо, буду рада если пригодится. Ссылочку можно. :)ОтветитьУдалить
Спасибо! я их связала, пока была в отпуске. Мне бабульки не давали покоя - приставали пытались доказать, что я неправильно носки вяжу. а у меня всё равно получилосьОтветитьУдалить
http://photos.streamphoto.ru/9/9/7/59e566f25bd49a71f3549321dff2a799.jpg
Спасибо ,Диана, за перевод и подробные картинки :) Обязательно свяжу!ОтветитьУдалить
Анонимный, здорово! Красивые носочки получились. Бабульки поверили? Я дам ссылочку на фото Сокике, ей очень интересно посмотреть на результаты. :)ОтветитьУдалить
Марина, спасибо! Буду рада, если тебе пригодится. :))
Zdravstvujte. Diana! Nosocki prekrasnie! Objazatelno poprobuju! Hotelos bi podruzitsja! Zivu v Latvii. ļubļu vjazat. Oce.n. No ja na liveinternet. Kak zaregistr. i chitat Vash blog?? Antonina .http://www.liveinternet.ru/users/antonija/profileОтветитьУдалить
вношу предложение начинать вязание не традиционным набором петель, а так как начинают вязать салфетки спицамиОтветитьУдалить
они прекрасны!!!ОтветитьУдалить
пробую вязать)
довязала до пункта 5 и застряла...
помогите пожалуйста.....
В 5 пункте описано как вязать носок... теперь не нужно что-бы полотно росло в широту, поэтому на верхней части ступни прибавляем, а на нижней части убавляем. Так должно получаться как обычный носок.ОтветитьУдалить
Как интересно! Впервые такой способ вижу. Обязательно попробую! :))) Спасибо!!!ОтветитьУдалить
вот это именно то, что мне так давно хотелось! спасибо громадное!!ОтветитьУдалить
Диана, отличные носки, красивые! http://mama-creative.ru/?p=1967ОтветитьУдалить
...а я вяжу-вяжу и какая-то корячка получается..Уже перевязывала н-цать раз..начинала пятку крючком..в Итоге какая-то кривулька получается..Что я не так делаю?https://www.dropbox.com/s/d4l7dw47q81ajk1/%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.jpgОтветитьУдалить
Татьяна, я уже не помню во всех подробностях это вязание ( связала одни носки этим способом ) Но пяточка и получается как корзинка, такая мисочка что-ли. :)ОтветитьУдалить