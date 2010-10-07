четверг, 7 октября 2010 г.

Что-то стало холодать.....не связать-ли нам носки? :))

Предлагаю вашему внимаю и приглашаю связать вместе носочки, связанные необычным образом- начиная с пятки.

 





Такой способ придумала одна замечательная рукодельница и выдумщица с острова Сааремаа. Она составила описание своих носочков. И любезно разрешила мне сделать перевод и в вести носочки с пятки "в массы". :))
Все фотографии и схема из блога автора.

И так....

Носочки связанные начиная с пятки от Sokike.(Mai Meriste)

Так как я не хочу написать описание подобно американским "1 лиц, возд...", я составила более общее описание. Которое, я надеюсь, заинтересованные всё-же поймут.

1. Набери 12 петель и раздели их на 4 спицы. Оставь достточно длинный "хвостик" пряжи, что-бы позже можно было затянуть оставшуюся дырочку.
2. Раздели петли равномерно на 4 спицы и вяжи по- схеме. Я вязала накид в начале спицы захватывая её по направлению спереди назад, в конце спицы по направлению сзади. В следующем ряду провязывала накид согласно направлению скрещенной петлёй (за переднюю или заднюю стенку петли). Так получается красиво и симметрично.
Если хочешь что-бы у носков "швы" сзади и спереди были 1 петельные, опусти в начали каждой спицы 1 лиц. петлю и начинай вязать сразу 1 накид.


3. так получается четырёхугольная, похожая на мисочку часть. Количество петель и промежуточных рядов зависит от толщины пряжи и спиц, от почерка вязания, от размера носка. Вязать нужно до тех пор пока противоположные углы не сомкнутся на ноге. ( у меня было к этому времени по 35 петель).


4. Теперь оставь петли с двух рядом находящихся спиц на вспомогательные спицы. А петли с двух других раздели на 4 спицы (у меня 18, 17, 17, 18 петель) и начинай вязать ступню, пряжу прерывать не нужно.
5.Вяжи по кругу соответственно прибавляя на подошве и убавляя на верхней части с интервалом на каждом втором (или третьем ряду). Так как на двух спицах будет количество петель и увеличиваться, а на других двух уменьшаться, для удобства вязания нужно иногда перераспределить петли.
6.Кто желает что-бы окончание носочка было на ноге, может при достижению нужной длины делать убавления и заканчивать носок привычным образом.
7. Те, кто желает, что-бы окончание носка было в носке (:)), нужно до убавлений достичь одинаковой длины верхней и нижних частей. Для этого вяжем укороченными рядами до достижения желаемого.
Я начала в середине, спереди, провязала 3 петли, повернула работу. Следующий ряд провязала на 4 петли длиннее и петли "старого" и "нового" ряда провязала две вместе ( на изнаночном ряду 2 изн, вместе; на лицевом ряду 1 снять не провязывaя,1 лиц, снять предыдущую петлю через провязанную). Вязать до тех пор пока все углы не будут одной высоты.
Если при вязании укороченными рядами в 4 петли, всё-же не достигли одинаковой длины, то нужно вязать ряд увеличивая каждый соответственно на 2;3 или 5 петель. Это зависит от пряжи, почерка вязания и величины носка.
В результате получится на спицах меньше петель чем изначально (у меня 13 и 14).
8. Теперь, когда готовая ступня, начинаем вязать голень. Для этого разделяем петли, которые ждали на вспомогательных спицах между 4-мя спицами. И начинаем вязать по кругу , делаем прибавления сзади и убавления спереди так-же как на ступне. начинать нужно с середины переда, оставьте на столько длинный хвостик пряжи, что-бы позднее можно было затянуть дырочку.
9.Свяжи желаемую длину.
10. Кому нравится не равный по-длине результат, может для окончания связать 1 ряд изн, 2 ряд лиц.- повторить по желаю и закрыть петли привычным способом.
11. Кто желает, что-бы передняя часть была одной длины с задней, нужно вязать переднюю часть укороченными рядами. (так-же как вязали ступню).
12. Теперь можно закончить вязание любым желаемым способом, напр. резинкой. Закрыть петли.
Я вязала 10 рядов резинки и закрыла петли Итальянским способом, иголкой.
13.Спрячь все "хвостики" и слегка отпарь носки. Получились довольно хорошие носочки? :)









Ну как вам? Ведь не очень сложные? Кто-нибудь хочет вязать их вместе со мной?

Ещё у меня к вам просьба, делайте поправки в переводе. Может я написала что-то не по-русски или термины вязания не точные. Я буду вам очень благодарна.
Автор: на
Ярлыки: , ,

64 комментария:

  1. Анюта7 октября 2010 г., 09:39

    здоровско,Диан!! такие необычные!!

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  2. Javorkowo Aga Jaw 7 октября 2010 г., 09:46

    zamieciatelne!!!!!!!!!!!!!!!!
    maju mama poprubuje!jejo uwlekajet takije wieszi

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  3. Ольга Чернышева7 октября 2010 г., 10:08

    Как интересно! Впервые такой способ вижу. Носочки у тебя прелесть просто получились. Я люблю носочки носить, но вязать-нет))) Зная себя, я лучше за это же время пару кофт свяжу, чем носочков пару на 5 спицах( это будет подвиг, если я это сделаю))))

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  4. MariaVladi7 октября 2010 г., 10:14

    О, как интересно! Носки никогда не вязала, для меня это пока выше моего понимания :)

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  5. Эля $7 октября 2010 г., 10:17

    Необычно!!! С моей точки зрения носки совершенно не практичные. Пятка и носок - очень слабые, не выдержат жесткой эксплуатации в зимних условиях:)) Но с другой стороны, они такие красивые, что к черту практичность!! Обязательно попробую! :))) Спасибо!!!

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  6. hohla7 октября 2010 г., 10:20

    Диана! Я буду, как раз повязываю носочки! Спасибо за ссылки - класс!!

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  7. Ведьма7 октября 2010 г., 10:23

    Диана, это же просто суппер! Я-я буду вязать с тобой за компанию!!
    Давно приметила их на Раве, но никак не находила времени посмотреть английское описание.
    У меня для носок всё-всё есть и кауни радуга и спицы и желание. Осталось свой блог реанимировать))

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  8. ZlataR7 октября 2010 г., 10:30

    Здорово! Где-то уже встречала такие носочки - интересные. А тут и описание! Спасибо, Диана!

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  9. Иринушка7 октября 2010 г., 11:11

    Вот это дааааааааа!!!!!!!!Здоровооооо!!!!!Иногда думаешь-ну разве можно ещё что то придумать...а люди во на что способны!!!!!!Спасибо Сааремаа и тебе дорогая, что заботишься о нас!!!
    Возьму на вооружение и когда свяжу обязательно покажу:)

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  10. Marigvana7 октября 2010 г., 11:16

    Диана, спасибо за описание, носочки интересные и нужные! )))

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  11. Анонимно7 октября 2010 г., 11:17

    Диана, спасибо за МК !!! Я начинающая вязальщица, местами не очень поняла, можно по ходу задавать вопросы ?Носки очень красивые, необычные, хочу такие связать )))Марго.

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  12. Marina7 октября 2010 г., 11:27

    Диана,я вяжу с вами:))) Очень актуально! Попробую связать своим малявочкам. Если по ходу возникнут вопросы буду спрашивать:)

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  13. галина7 октября 2010 г., 12:04

    Просто загляденье!

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  14. Natsuts7 октября 2010 г., 12:12

    ой ей ей. какиеж носки забавные :) их надо из чего то полосатого связать :) чтоб красиво было :)
    Диана, у меня вопрос. может не воздушная петля а накид все таки? как то в вязании спицами термин накид чаще используется, а воздушная петля это в вязании крючком.

    надо кофту до вязать!

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  15. Galya7 октября 2010 г., 12:20

    Диана,спасибо за перевод! Красивые какие!Мне осталось только пять спиц купить))

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  16. Mary7 октября 2010 г., 13:20

    О, какие носочки чудненькие!
    Я бы с удовольствием, но руки видимо не из того места растут-плохо вяжу...

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  17. Evgenia Schumacher7 октября 2010 г., 13:24

    Ух ты, ух ты какая красота-то! Очень хочется попробовать связать такие. Осталось прикупить подходящую пряжу и вперед! Диана, спасибо за МК!

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  18. Olga Ю7 октября 2010 г., 14:09

    Дианочка, спасиб, как вовремя. Занимаюсь как раз тем, что вяжу носки мужу, уже связала резинку, и поняла, что пятку не знаю как вязать. Открыла блог, а там ТЫ, супер! Носки чудо, мне оч. понравились, чувствую подсяду на них. Сегодня же начну, правда красоты особой не будет, у меня пряжа овечья, серая.
    Чмок-чмок тебя, УМНИЧКА)))

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  19. Юлия Подолян7 октября 2010 г., 14:26

    Ой, какие интересные, никогда таких не видела! Как-нибудь решусь на такие, спасибо за разъяснения (поставила себе в очередь).

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  20. ИрэнА7 октября 2010 г., 16:30

    Удивительные, нестандартные и очаровательные носочки! Поставила закладочку)))

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  21. skvo7 октября 2010 г., 16:32

    какая красота! это носки-реглан получились))))))
    почему-то мне такое определение в голову пришло, как начала описание читать)))))
    может когда руки и дойдут...

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  22. Elena7 октября 2010 г., 17:56

    супер!!!!! мне осталось только нитки красивые купить!!!!!! буду-буду вязать! спасибо,Дианочка!

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  23. Unknown7 октября 2010 г., 19:13

    Ухты! Я даже описание еще не смотрела, по фотке и схемке уже всё понятно, спасибо за новую идею! А закрепка на самой пятке не жмёт? Согласна, воздушные петли обычно для крючка пишут, хотя если это не накид, а вытянутая из предыдущего ряда петля, то можно и так назвать. Кстати, я её за заднюю стенку провязываю, тогда дырок не будет. А еще, не обязательно вязать на 5 спицах, я на круговых вяжую.

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  24. @Helena7 октября 2010 г., 20:50

    Диана, спасибо! Озадачила :-)

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  25. Verba_7 октября 2010 г., 21:04

    Ой, какие чудесные носочки! Я первый раз встречаюсь с таким способом вязания носков. Очень интересно. Думаю, что попробую связать такие, но немного позже. За описание спасибо, возьму на заметку.

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  26. Diana Tammann7 октября 2010 г., 21:19

    Анюта, носочки правда необычные. И вяжутся непривычно, но интересно и не нудно. :)

    Агата, спасибо, присоединяйся.

    Оля, а даёшь подвиг! Хорошо, ждём кофточку. :) П.С. это носки на фото все не мои, а автора описания. :)

    Маша, самое время учится. Я помогу. :)

    Эля, согласна, носки не практичные. Но ведь не все носки нужно в сапогах носить. Это будут такие носочки которые можно одеть после горячей ванны при простуде и под тёплое одеяло..... ведь такие носочки тоже нужны. :)

    Оля-hohla ура!

    Ведьма, ура! А я на Раве не ориентируюсь...

    Злата, присоединяйся! :)

    Иринушка, на здоровье! Сааремаа это остров в Эстонии. :))) Ждём носочки. :)

    Marigvana спасибо, рада если пригодится. :)

    Марго, вопросы приветствуются. :))

    Марина, Ура! обязательно спрашивай если что .... :)

    Галина, спасибо!

    Наташа, спасибо за подсказку. Яж для себя не перевожу описания, так понимаю и не задумываюсь как на каком языке. Поэтому и прошу вас подкорректировать мои недочёты. :)

    Галя, так дело за малым. :))

    Мария, спасибо! С вязание как с любым другим занятием- тренировка, тренировка и появится сноровка. :))

    Евгения, ура! Жду в компанию. :)

    Домишков-Ольга , ура! А по пятке можно в интернете много МК найти и думаю видео найдётся. :))

    Юля, рада, если пригодится описание. :)

    Ирэна, спасибо! :)

    Анна, какое интересное название получилось.

    Лена, ура! Присоединяйся. :))

    Ухтышка, спасибо за поправки. :)) Здесь фишка как раз в том что если накид в разном направлении вязать, то и скрещенную исходя из этого... получится красивый "шовчик" и петли будут смотреть правая в право а левая влево. И дырочек не будет. :)

    @Helena ты выходи из состояния озадаченности, нитки ищи и пряжу. :))

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  27. Diana Tammann7 октября 2010 г., 21:21

    Verba, спасибо. способ интересный, попробуй как будет возможность. :)

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  28. Unknown8 октября 2010 г., 02:09

    Диана, я очень хочу такие связать, но со спицами почти не дружу (могу связать только шарфик простой резинкой). Ты чайников принимаешь?))) Потому что я буду очень много спрашивать!!!!

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  29. Diana Tammann8 октября 2010 г., 06:55

    Вераника, принимаю всех! :))

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  30. Mila8 октября 2010 г., 12:01

    Какой необычный способ, первый раз читаю!! Вязала носки крючком, теперь надо попробовать и таким способом. Попробую присоединиться к вам))))
    Спасибо за перевод и описание!!

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  31. Mila8 октября 2010 г., 14:21

    Диана! Приглашаю, загляни за наградками.

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  32. Diana Tammann8 октября 2010 г., 19:04

    Мила, спасибо за награду! Присоединяйся, носочки всегда пригодятся.

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  33. JulMiron8 октября 2010 г., 21:26

    Хорошая идея! Интересное вязание носочков! Буду следить за вашими успехами!
    Я бы с удовольствием,но придется отменить мой ночной сон.
    Как подметила моя подруга, "Юля,ты будешь иметь время заниматься рукоделием на пенсии,причем на Златкиной:)" .

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  34. MariaVladi8 октября 2010 г., 22:14

    Не, Дианочка, я пока со стороны посмотрю, у меня пончо...

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  35. Olya-lya9 октября 2010 г., 06:53

    Чудесные какие носочки! Надо попробовать! Спасибо большое!!!

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  36. Лілія Пинчук9 октября 2010 г., 11:57

    Носочки - глаз не оторвать!! ой, Дианочка, скажите что 4 спицы одновременно это не страшно :)))

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  37. Елена9 октября 2010 г., 16:21

    Какие чудесные носочки! С большим удовольствием присоединюсь к компании, у меня как раз сейчас "носочный период" в разгаре, а тут такая красота. Диана, спасибо за перевод.

    ОтветитьУдалить
  38. Diana Tammann9 октября 2010 г., 17:36

    Юля, спасибо!

    Маша, и правда ты ведь пончо срочно хотела связать. Как успехи? Будет промежуточный отчёт?

    Оля, спасибо!

    Багирка, мы тебе хором говорим 4 (и шёпотом даже 5 :)) спиц не страшно. :)

    Елена, Ура! Рада знакомству!

    ОтветитьУдалить
  39. Evgenia Schumacher9 октября 2010 г., 23:45

    Пряжу прикупила, попробую начать. А там уж пойдет или нет - посмотрим =)) Диан, ты их тоже сейчас вяжешь?

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  40. Diana Tammann10 октября 2010 г., 07:35

    Евгения, отлично. Да и я вяжу. И ещё Марго,Mila, Helena в своих блогах отчитываются об успехах. :)

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  41. Ludmila Mistryukova10 октября 2010 г., 16:45

    Какие носочки интересные! На работе распечатаю описание и обязательно попробую такие связать!

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  42. Валентина10 октября 2010 г., 18:25

    Диана, большое спасибо за новый способ вязания носочков, описание вполне понятное, настоящий МК :-) У меня большая коллекция разных видов носков, казалось все знаю, но вдруг увидела твой МК, очень рада, еще раз - большое спасибо!

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  43. Валентина10 октября 2010 г., 18:25

    Диана, большое спасибо за новый способ вязания носочков, описание вполне понятное, настоящий МК :-) У меня большая коллекция разных видов носков, казалось все знаю, но вдруг увидела твой МК, очень рада, еще раз - большое спасибо!

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  44. @Helena11 октября 2010 г., 06:54

    Желания не поспевают за возможностями, а ниток полно, Диана, можнт быть позже... :-)

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  45. Анонимно11 октября 2010 г., 12:19

    присоединяюсь ко всем отзывам!!!
    а схему узора где-нибудь не выложите?

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  46. Diana Tammann12 октября 2010 г., 09:03

    Люда, присоединяйся. :))

    Валентина, спасибо большое!

    Лена, :)) переделай все свои хотелки, и до носочков дойдёт очередь. :)

    Анонимный, какой узор вы имеете в виду? Схема вязания пятки имеется, а узор на жёлтых носках.... это пряжа так покрашена, что при вязании получается узор. :)

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  47. Renata12 октября 2010 г., 16:25

    Изумительно! Спасибо!

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  48. Елена13 октября 2010 г., 12:03

    Я сегодня пряжу , наконец, купила вечером начну вязать!!!

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  49. maija15 октября 2010 г., 12:28

    spasibo bolshoe!!!!

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  50. Diana Tammann17 октября 2010 г., 08:28

    Спасибо вам! Буду рада, если пригодится описание. :)

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  51. zosya18 октября 2010 г., 19:04

    Необычные ,симпатичные насочки.
    Обязательно себе свяжу.Спасибо за подробное описание.
    Дианочка вы позволите опубликовать ссылочку на описание этих насочков.

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  52. Diana Tammann18 октября 2010 г., 20:26

    Спасибо, буду рада если пригодится. Ссылочку можно. :)

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  53. Анонимно28 октября 2010 г., 15:03

    Спасибо! я их связала, пока была в отпуске. Мне бабульки не давали покоя - приставали пытались доказать, что я неправильно носки вяжу. а у меня всё равно получилось
    http://photos.streamphoto.ru/9/9/7/59e566f25bd49a71f3549321dff2a799.jpg

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  54. Marimay28 октября 2010 г., 15:31

    Спасибо ,Диана, за перевод и подробные картинки :) Обязательно свяжу!

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  55. Diana Tammann28 октября 2010 г., 15:58

    Анонимный, здорово! Красивые носочки получились. Бабульки поверили? Я дам ссылочку на фото Сокике, ей очень интересно посмотреть на результаты. :)

    Марина, спасибо! Буду рада, если тебе пригодится. :))

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  56. Анонимно12 ноября 2010 г., 23:50

    Zdravstvujte. Diana! Nosocki prekrasnie! Objazatelno poprobuju! Hotelos bi podruzitsja! Zivu v Latvii. ļubļu vjazat. Oce.n. No ja na liveinternet. Kak zaregistr. i chitat Vash blog?? Antonina .http://www.liveinternet.ru/users/antonija/profile

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  57. Ольга22 февраля 2011 г., 11:04

    вношу предложение начинать вязание не традиционным набором петель, а так как начинают вязать салфетки спицами

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  58. Анонимно15 марта 2011 г., 23:11

    они прекрасны!!!
    пробую вязать)
    довязала до пункта 5 и застряла...
    помогите пожалуйста.....

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  59. Diana Tammann16 марта 2011 г., 06:45

    В 5 пункте описано как вязать носок... теперь не нужно что-бы полотно росло в широту, поэтому на верхней части ступни прибавляем, а на нижней части убавляем. Так должно получаться как обычный носок.

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  60. irinaje12 мая 2011 г., 22:12

    Как интересно! Впервые такой способ вижу. Обязательно попробую! :))) Спасибо!!!

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  61. Ася30 июня 2011 г., 20:28

    вот это именно то, что мне так давно хотелось! спасибо громадное!!

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  62. Юлия Подолян13 мая 2012 г., 16:05

    Диана, отличные носки, красивые! http://mama-creative.ru/?p=1967

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  63. Unknown18 декабря 2013 г., 21:43

    ...а я вяжу-вяжу и какая-то корячка получается..Уже перевязывала н-цать раз..начинала пятку крючком..в Итоге какая-то кривулька получается..Что я не так делаю?https://www.dropbox.com/s/d4l7dw47q81ajk1/%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.jpg

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  64. Diana Tammann28 декабря 2013 г., 09:15

    Татьяна, я уже не помню во всех подробностях это вязание ( связала одни носки этим способом ) Но пяточка и получается как корзинка, такая мисочка что-ли. :)

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Спасибо, что оставили свой комментарий. :) Я рада общению с вами.

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